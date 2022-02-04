Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Samsun'daki provokasyona tepki:
Giriş Tarihi: 4.2.2022 17:31 Son Güncelleme: 4.2.2022 18:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Samsun'daki provokasyona tepki:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Samsun’daki provokasyona tepki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir

Çelik, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıya, sosyal medyadan yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz." ifadesini kullanan Çelik, bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacının vatandaşlarda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermek olduğunu vurguladı.

Ömer Çelik, "Atatürk, İstiklal Savaşımızın başkomutanı, yüce Meclisimizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Samsun'daki provokasyona tepki:
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