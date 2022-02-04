Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Muhiddin Şahin ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Nadide Yiğiteli görevlerinden alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Birdal Öztürk, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Metin Kaplan ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayrullah Ozan Çetiner atandı.

Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine Mustafa Süleyman Beşli getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığına Selami Yazıcı, Denetim Hizmetleri Başkanlığına Süleyman Hacıcaferoğlu atandı.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Ferit Cumhur Dalkılıç, 2. Bölge Müdürü Şehabeddin Gedikli ve 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay görevlerinden alınırken 1. Hukuk Müşavirliğine Ercan Atasever getirildi.