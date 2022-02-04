Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Ukrayna
'ya hareketinden önce Ankara Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şu mesajları verdi:
Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hâkim kılmaya ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır.
PUTİN, TÜRKİYE'YE GELİYOR
Bugün Sayın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
ile görüşmemizi yapacağız, ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye
ziyaretini gerçekleştireceğinin bilgisini bizlere vermişti. Bu iki ziyareti yapmadan, onlarla bu görüşmeleri gerçekleştirmeden, hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz.
Şu anda Taliban'ın kendi içerisinde bir yeknesaklığı yok. Maalesef nerede, neyi, nasıl ifade edeceklerini, bu konuda ne gibi bir tavır takınacaklarını belirlemiş değiller. Bu son gelişmede malum, Kabil Havalimanı'na bir 777 uçağının inmesi ve bu uçağın içerisinde de maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde birçok yolcu bulunması bu süreci biraz olumsuz etkiledi. Biz bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar ile buradaki desteğimizi sürdüreceğiz.
(Avrupa Konseyi
'ne Osman Kavala
tepkisi) Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor.