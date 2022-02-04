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Giriş Tarihi: 4.2.2022

Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'dan Türkiye'ye MİT operasyonuyla getirilen Nuri Gökhan Bozkır 'örgüt üyeliği" ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından gözaltına alınmış, gözaltı süresi savcılık talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından 4 gün uzatılmıştı. Gözaltı süresi dolan Bozkır, dün Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılığın talebi üzerine Bozkır'ın gözaltı süresi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından 4 gün daha uzatıldı.
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Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı
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