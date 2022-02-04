CHP’li Milletvekili Aykut Erdoğdu tepkilerin odağı oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hudut Karakolu'na PKK'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısında Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştu. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Şehit Tarcan'ın fotoğrafını paylaşarak "Barışamadık, yaşatamadık" notunu düştü. CHP'li Erdoğdu'nun paylaşımı infial yaratarak tepkilerin odağı olurken sosyal medya kullanıcıları ve bazı siyasetçiler Erdoğdu'yu istifaya çağırmıştı.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ YİNE TEPKİLERİN ODAĞINDA

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi 'Onur Anıtı'na urgan bağlanarak yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımla da tepkilerin odağı olmayı sürdürdü.

Erdoğdu yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar birçok olayda demokratik sabır gösterdik. Ancak, Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir. Sevmek zorunda değilsiniz. Ama saygılı olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

CHP'li Milletvekili Erdoğdu'nun bu paylaşımı üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce yorum yapılarak tepki gösterildi. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

"Kırmızı çizgi HDP'ye karşı pek çekilmiyor galiba. Onlar "Atatürk'ün itlerisiniz" deseler de gıkınız çıkmıyor. Heykelleri yakıp yıksalar da gıkınız çıkmıyor."

"Atatürk kimsenin tapulu malı değildir. Türk tarihinin ortak değerlerinden biridir. HDPKK heykelleri tahrip ettiğinde kırmızı çizginiz değil miydi !!?"

"Atatürk'ün itlerisiniz diyen kişiyle fotoğraf çektiren kişiye neden bir şey demiyorsun. Üstelik hem de leş kelleleriyle"

"Çok samimiyetsizsiniz! Ortağınız HDP, kırımızı çizginize küfür ederken hiç birinizin sesi çıkmadı. O yüzden güvenirliğiniz ve inandırıcılığınız sıfır!"

"Ayasofya'yı cami yaparken laiklik falan kırmızı çizginiz olmuyor da şimdi Atatürk heykeline saldırı olunca mı aklın başına geldi? Bıktık sizin gibi muhalefetten. Yeter artık terk edin o koltukları. Partinin gençlerine yer verin."

Polatlı AK Parti İlçe Başkanı Aysel Demir de, yaptığı paylaşımda HDP'li Sırrı Sakık'ın 2015 yılında Ağrı'da bir mitingte kullandığı sözleri hatırlatarak "Kırımızı çizginiz nerede göremedik." paylaşımını yaptı.