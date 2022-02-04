Edirne’de Adalet Anıtı’na saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada da 3 Şubat tarihinde saat 23.55 sıralarında Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykeli'nin yandığının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Adalet Heykeli'nin yakılması olayının şüphelisi emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiştir. Olayla ilgili yapılan tahkikatta bölgede bulunan tüm kamera kayıtları incelenerek eylemi gerçekleştiren şahıs tespit edilmiş ve kısa sürede gözaltına alınmıştır. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahısla ilgili adli işlemler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, olay yerinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtın kundaklandığını söyledi.

İtfaiyenin alevleri kısa sürede söndürdüğünü belirten Becan, "Emniyet Müdürlüğümüz ile dirsek temasındayız. İki kişi gözaltında, üçüncü bir şüpheliden de bahsediliyor. Uzunköprü Belediyesi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce faillerin açığa çıkmasını istiyoruz." dedi.

Olayın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli ve Adalet Anıtı'nda nöbet tuttuklarını dile getiren Becan, anıtın yenileneceğini ve daha büyüğünü aynı alana yapacaklarını kaydetti.