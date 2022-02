Hatay’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Hatay İl Jandarma alay Komutanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK-PDY/YPG silahlı terör örgütüne mensup Suriye Uyruklu Z.M, A.N. ve U.S. isimli şahısların Kırıkhan ilçesinde, K.M.'nin ise Reyhanlı'da ikamet ettiğini tespit etti.

Söz konusu adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma Z.M, A.N. ve U.S isimli şahısları yakalayarak, terör örgütüne üye olmaktan gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan K.M. sevk edildiği adli makamlarca ifadelisinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Kırıkhan'da gözaltına alınan Z.M., A.N. ve U.S yoğun güvenlik önlemleri arasında Kırıkhan adliyesine sevk edildi.