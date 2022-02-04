İmamoğlu yine çeşme açılışı yaptı, bu sefer Kılıçdaroğlu yoktu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu iki yıl önce Tarihi Yarımada'ki III. Ahmed Çeşmesi'ni birlikte açmıştı. Ancak çeşme restorasyonunun ise Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığı ortaya çıkmış, restorasyon çalışması için 644 bin lira harcandığı öğrenilmişti.

İMAMOĞLU YİNE ÇEŞME AÇILIŞI YAPTI, BU SEFER KILIÇDAROĞLU YOKTU!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün ise sosyal medya hesabından bir başka çeşme açılışının fotoğraf kareleri paylaştı. İmamoğlu, Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'nin restorasyonu sonrasında açılışını bu sefer tek başına yaptı. Açılışa Kılıçdaroğlu'nun davet edilmediği dikkat çekerken İmamoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Bu çeşmeler şehrin incileri… Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi'nin restorasyonunu tamamlayıp hizmete açtık, Üsküdarlılara şerbet dağıttık. İstanbul'un sembollerinden olan tarihi çeşmelerimizin restorasyonlarını yapıp sularını akar hale getirmeye devam edeceğiz."

TARİHİ ÇEŞMELERDEN SU AKITMA PROJESİ İMAMOĞLU'NUN MU?



İmamoğlu, Tarihi Yarımada'da III. Ahmed Çeşmesi sonrasında başka bir tarihi çeşmenin önünde daha pozlar vermiş, Ekrem İmamoğlu'nun tarihi çeşme projesi olarak sunduğu çeşmelerden su akıtma projesinin kendisine ait olmadığı ortaya çıkmıştı. AK Parti eski Başbakan Binali Yıldırım'ın seçim döneminde tarihi çeşmelerle ilgili projesini açıklayarak İstanbul'daki bütün tarihi çeşmelerinden su akacağını ve internetle buluşturulacağını söylemişti.

Binalı Yıldırım, 23 Mart 2019 tarihinde SABAH'ın internet sitesinde yer alan açıklamasında çeşmelerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyanın önde gelen kültür ve medeniyet şehirleri arasında yer alan ve sahip olduğu tarihi eserlerle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan megakent İstanbul'da, özellikle Osmanlı tarih ve kültürünü uzun yıllardır üzerinde taşıyan tarihi çeşmeler, yeniden kullanıma açılacak ve gelişen teknoloji ile ücretsiz kablosuz internet yayını da yapacak. Türk ve İslam toplumlarında temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ve Yeditepeli şehrin tarihine şahitlik eden 937 çeşme böylece hayata dönecek. Aynı zamanda teknik alt yapısında yapılacak düzenlemelerle geliştirilecek olan çeşmelerden, ücretsiz kablosuz internet yayını da yapılacak."