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Giriş Tarihi: 4.2.2022

Kırım Ailesi Okulu’nu ziyaret etti

Kırım Ailesi Okulu’nu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırım'ın ilhakından sonra Ukrayna anakarasına göç eden, Kırım-Tatar toplumundan uzak yetişen çocuklarla gençlere eğitim ve kültür hizmeti veren Kırım Ailesi Okulu'nu ziyaret etti. Zelenski'nin eşi Olena Zelenski ile birlikte Aziz Sofya Katedrali'nde düzenlenen Türkçe Sesli Rehber Projesi Açılış Programı'na da katılan Emine Erdoğan, "Türkçe sesli rehber hizmeti, tamamıyla Sayın Olena'nın tasarrufudur. Birbirimizin kültür ve tarihini bilmek, en başta dostluk köprülerimizin sağlamlaştığının bir ifadesidir" diye konuştu.
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Kırım Ailesi Okulu’nu ziyaret etti
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