Marinskiy Sarayı’nda resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
'nin resmi davetlisi olarak Kiev
'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ı havalimanında Türkiye
'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasıl Bodnar karşıladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yöresel çörek palyanitsa ikram edildi. Zelenski, Erdoğan'ı Marinskiy Sarayı'nda askeri törenle karşıladı. Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının seslendirilmesinin ardından tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Zelenski ve eşi Olena Zelenski birlikte objektiflerin karşısına geçti. Bu arada Erdoğan, resmi temasları öncesinde de Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Erdoğan, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki heyeti de kabul etti.