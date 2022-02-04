Saldırı hazırlığında olan teröristlere hava harekâtı

Kuzey Irak'ta, sınır ötesinde PKK'lı teröristlerin temizlenerek, güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Metina ve Hakurk ile Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan 'Pençe-Kaplan' ve 'Pençe-Şimşek' operasyonları devam ediyor.

Özel eğitimli komandoların katıldığı operasyon kapsamında, Metina ve Hakurk bölgesinde kurulan üs bölgelerine yönelik terör örgütü PKK'nın saldırı planladığı bilgisi üzerine, bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ve arazide kurulan keşif gözetleme vasıtalarıyla çalışma gerçekleştirildi. Keşif çalışmaları sırasında, 4 PKK'lı teröristin saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Alınan görüntüler üzerine yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava harekâtı yapıldı. Atak helikopteri tarafından gerçekleştirilen nokta atışıyla 4 PKK'lı terörist, silah ve mühimmatları işe birlikte etkisiz hale getirildi.

TSK, TERÖR ÖRGÜTÜNE DARBE VURMAYA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe Şimşek' bölgesinde tespit edil