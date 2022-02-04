Vatandaşın sırtına binip köşeyi dönmüşler

Bilecik Belediyesi
, 2019 yılında başlayan CHP
dönemi ile birlikte, sayısız kaos ve skandala ev sahipliği yaptı. Son olarak yaşanan olayda, CHP'li Başkan Semih Şahin
yönetimindeki Bilecik
Belediyesi, esnaf, müteahhit ve iş insanlarından alınan yüklü miktarlarda rüşvetle gündeme geldi. CHP'li danışman Selçuk Erdağı
, bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanınca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rüşvet skandalının yankıları sürerken, yaşanan olay karşısında suspus olan Başkan Şahin ve İyi Partili Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses
'in mal varlıklarında ciddi oranda artışların yaşandığı gündeme geldi. CHP'li Şahin'in oturduğu sitedeki villayı geçtiğimiz aylarda satın aldığı öğrenildi. Şahin ise yaptığı açıklamada, villayı kendisine kardeşinin aldığını söyledi. Yardımcısı İyi Partili Ahmet Gürses ile ilgili ise, bir ev ve bir işhanı satın aldığı iddia edildi.
DAHA TEK KELİME ETMEDİ
Bilecik'te geçtiğimiz yaz 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda fotoğraf çektiren vatandaşları kastederek, hükümet değiştiği zaman hepsinin yargılanacağını söyleyen ve halkı açıkça tehdit eden İyi Partili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses de, 200 bin dolarlık rüşvet skandalı sonrası tek kelime etmeyen isimlerin arasında yer aldı. Çok sayıda vatandaş, Gürses'in yakın zamanda mal varlığında hızlı bir yükseliş olduğunu iddia eden paylaşımlar yaptı.
EV VE İŞHANI ALDIĞI İDDİASI
17-25 Aralık sürecinden sonra, FETÖ'nün ünlü yemeği maklube yerken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan ve daha sonra paniğe kapılarak paylaşımını silen Ahmet Gürses, rüşvet olaylarından sonra hızla artan mal varlığı ile gündeme geldi. Bileciklilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Ahmet Gürses'in yakın zamanda 750 bin liraya bir ev ve fiyatı belirtilmeyen bir işhanını satın aldığı iddia edildi. Gürses, tıpkı rüşvet skandalı sonrası yaptığı gibi, bu iddialar karşısında da sessiz kalmayı tercih etti.