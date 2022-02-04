Yangına körükle gitmeyelim tansiyonu düşürelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
'nin Marinskiy Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Ardından Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10'uncu Toplantısı gerçekleştirildi. Erdoğan, Zelenski ile düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi:
Kırım
da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum.
Sayın Devlet Başkanı başta olmak üzere, Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkaran mesajlarını takdirle karşılıyorum. Daha önce de vurguladığım üzere Türkiye
, Karadeniz
'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi bugünkü görüşmelerimizde bir kez daha vurguladım. Zira, Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine 'Tansiyonu nasıl düşürürüz' mantığıyla hareket ediyoruz.
Donbas ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mazhar olmuş Türk büyükelçilerce idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.
Geçen sene yüzde 60'a yakın artışla 7.5 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik. İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması
'nın bizi bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum.
Türk şirketlerinin Ukrayna'da altyapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim.
Görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik. Soydaşlarımıza yönelik ortak projelerimizi ayrıntılarıyla gözden geçirdik. Bugünkü toplantılarımız ve imzaladığımız anlaşmalar, stratejik ortaklığımızı daha ileri noktaya taşıma irademizin birer sembolüdür.
ARABULUCU ROLÜ İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ortak basın toplantısında şunları kaydetti: "Bugün 30 yıldır devam eden işbirliğimizi çok önemli bir olayla taçlandırdık. Ülkelerimiz, Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı. Bu tarihi bir olay. Savunma sanayii ve havacılık sektörlerindeki işbirliğimizi bugün özellikle ele aldık. Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze desteği, Kırım'ın kurtarılması için gösterdiği çaba nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Savaşı bitirme yolunda Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyaret, Ukrayna'nın dostunun kim olduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacak, aynı şekilde her zaman yardıma gelmeye hazır olacaktır."
8 ANLAŞMA İMZALANDI
İki ülke arasında, Serbest Ticaret Anlaşması'nın da aralarında yer aldığı 8 kritik anlaşma imzalandı. Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba imzaladı.