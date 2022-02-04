Yunan zulmünün bilançosu ağırlaşıyor

Edirne
'nin İpsala
ilçesine bağlı Paşaköy'deki Mandakoru mevkiinden önceki gün, Yunanistan'a geçen 23 kişilik göçmen kafilesi, Yunan askerleri tarafından giysilerinin bir kısmı alınarak Türk topraklarına geri itildi.
Yağmurda ıslanan göçmenlerden bazıları, gece eksi 4 dereceyi bulan soğukta donarak öldü. Önceki gün 12 düzensiz göçmenin cesedi bulundu. Devam eden aramalarda ise dün 7 düzensiz göçmenin daha cesedi bulundu.
Önceki gün ölen göçmenlerden 5'inin Meriç Nehri
'ni gçerken donarak öldüğü ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldığı öğrenildi. Cesetler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Edirne Valiliği "İpsala ilçemizde devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.
KÖYE 100 METRE KALMIŞTI
Arama çalışmalarına traktörüyle katılan Paşaköy Muhtarı Şaban Bilir "Biz geri itilen göçmenlere, insani olarak her zaman yardımcı oluyoruz. Cesetlerin birçoğunun altında giysi yoktu. Köye birkaç yüz metre uzaklıkta donmuşlar. Köye ulaşabilselerdi kurtulurlardı" dedi.
Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yüzme bilmediği halde Yunan güvenlik güçlerince çocuk can yeleği verilerek denize atılan ve 3 gündür kendisinden bir haber alınamayan göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.
ÜÇ GÜN BİZE SU VE YEMEK VERMEDİLER
Yunanistan tarafından geri itilen 19 kişi ile donarak ölmeden önce yolculuk yapan ve Türkiye
'ye sığınan 4 kişiden Bangladeş uyruklu Riyaz A., "Yunanistan'da bize çok kötü davrandılar. Üç gün su ve yemek vermediler. Üzerimiz inceydi, çok yağmur yağıyordu. Çok üşüdük. Bizi Türkiye'ye gönderdiler. Biz hızlı hareket ettik, diğer arkadaşlar dinlendi. Oturmadık, devam ettik, araç bulduk. Sonra Türk askeri bize ayakkabı, mont, yemek verdi, tedavimiz yapıldı, o yüzden biz hayatta kaldık" dedi. Avrupa Birliği
'nin yaşananları gördüğünü belirten Riyaz A., "Arkadaşlarımızı ince üstleriyle geri ittikleri için hayatlarını kaybettiler. Dünyada herhangi bir ülkede göçmenlere böyle davranılmıyor. Biz yoksul bir yerden geliyoruz. Hırsızlık yapmak için değil, çalışmak için geliyoruz" dedi. Bangladeş uyruklu Muhammet T. de Yunanistan'da kendilerine çok kötü davrandıklarını ve vefat eden arkadaşları için çok üzüldüklerini söyledi.
'YUNAN MESLEKTAŞLARIM OLAYIN HESABINI SORSUN'
İnsanlık dramına sessiz kalmayan Edirne Barosu da olaya müdahil oldu. Baro Başkanı Avukat Tacettin Sivrikaya, "Yunanistan'da yaşayan meslektaşlarımı da göreve davet ediyorum. Bunun hesabını sorsunlar, hakkını arasınlar, sorumluları ortaya çıkarsınlar. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Avrupa İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a mektup yazıp Edirne'ye davet edeceğim. Gelsinler göçmenlerin yaşadığı zulmü görsünler" dedi.
ERDOĞAN: MAZLUMLARIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı uluslararası hukuka aykırı davranışlarına ilişkin şunları söyledi: "Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Botları şişlenerek ölüme mahkûm edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Botların batırılması, insanların ölüme mahkûm edilmesi Yunanistan'ın insanlara yönelik alışılmış tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Maalesef Yunan medeniyetinin adeta bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konuyla ilgili bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır, dünya sessiz kalmıştır. Mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz, bunu insani ve İslami görev olarak telakki ediyoruz."
'İNSANLIK ÖLMEMELİ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan tarafından geri itilen sığınmacıların donarak yaşamını kaybettiğine dikkati çekti. Koca "Sayın Thanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16'sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli" dedi.