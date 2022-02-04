Yunanistan konsolosluğu önünde protesto

Yunanistan tarafından geri itilen 19 göçmenin Edirne'nin İpsala İlçesi'nde donarak ölmesi İstanbul'da yaşayan göçmen ve STK'lar tarafından Yunanistan Konsolosluğu yakınında protesto edildi.



Yunanistan tarafından deniz yoluyla topraklarına gelen mültecileri işkence yapıp, eşyalarını ve giyeceklerini alarak geri denize iterek ölümlerine neden olması Türkiye'de sivil toplum örgütlerini ve İstanbul'da yaşayan mültecileri harekete geçirdi. Yunanistan'ın iddiaları reddetmesi üzerine donarak ölen 19 mülteci için sivil toplum örgütleri İstanbul-Beyoğlu'ndaki Yunanistan Konsolosluğu önünde toplandı.



Protesto eylemi öncesinde İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Yunanistan konsolosluğu önünde geniş güvenlik önlemi alındı. STK'lar adına açıklama yapan Özgürlükçü hukukçular Derneği'nden Vedat Çağtekin, "Mülteci Dayanışma Platformu, Özgür Hukukçular Derneğinin aralarında bulunduğu 14 sivil toplum örgütü, Yunanistan'ın mültecilere uyguladığı şiddeti ve sert politikaları protesto etmek için İstanbul-Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan Konsolosluğu'na geldi. Konsolosluk önünde protesto yaptı. Devletlerin evrensel hak ve özgürlükleri yok sayarak yürüttükleri mülteci düşmanı politikalar sonucu mülteciler, göç yollarında ve sınırlarda yaşamlarını kaybediyorlar. En son 2 Şubat Çarşamba günü, Edirne'nin İpsala İlçesi'nde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen mültecilerden 19 insan donarak yaşamını yitirdi. Bugün burada bu mülteci dramını, insanlık dramını protesto etmek, bu ölümlerden sorumlu olanlara ölümleri durduracak sorumluluklarını hatırlatmak için topladık. Sınırların açılması, geri kabul anlaşmasının iptal edilmesi ve sınırlardaki mülteci ölümlerinin durdurulmasını istiyoruz. Bizim öncelikli talebimiz insan haklarının, uluslararası sözleşmelere tabi bu değerlerin başta Yunanistan ve Türkiye hükümetleri tarafından korunması" dedi.