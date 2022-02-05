Aşırı alkol tüketimi boşanma ve tazminat nedeni

Antalya
'da iki çocuk annesi H.T., 27 yıllık eşi Ç.T'ye, kazandığı parayı alkol ile uyuşturucuya verdiği ve darp edildiğini ileri sürerek boşanma davası açtı. H.T, eşinin günlerce eve uğramadığını, kendisi ve çocuklarına sahip çıkmadığını, kızının düğününe dahi gelmediğini belirterek, aylık 1000 lira yoksulluk nafakası, 60 bin lira maddi ve 60 bin lira manevi tazminat talep etti. Mahkeme, normal içici olma sınırının üzerinde alkol tükettiği belirlenen kocayı "haysiyetsiz hayat sürme" ağır kusuruyla 500 lira aylık nafaka ve 27 bin 500 lira tazminata mahkûm etti.