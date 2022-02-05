Atatürk’ün Niğde’ye gelişi törenle kutlandı

Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törene çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri katıldı. Niğde Valiliği ve Belediye başkanlığı çelenkleri Atatürk anıtına sunulmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirildi ve istiklal marşı okundu. Törende Niğde Belediye başkanı Emrah Özdemir günün anlam ve önemini içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Özdemir yaptığı konuşmasında " Atatürk'ün çizdiği çizgide hem ülkemizi hem şehrimizi çok daha iyi bir noktaya götürmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

5 Şubat kutlama ve anma etkinliği için düzenlenen şiir yarışmasında,birinci olan İHL Ortaokul öğrencisi Muhammed Fatih Orhon'un "Atatürk ten Son Mektup " adlı şiiri büyük alkış aldı. Daha sonra Atatürk fotoğrafları sergisi gezildi.