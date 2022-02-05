Bahçeli’den 2023 talimatı! Dikkat çeken vurgu; hazırlıklı olun...

BAHÇELİ'DEN SAHA TALİMATI

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı yapılan ilk oturumunda katılımcılara hitap etti. Ülke gündemini değerlendiren Bahçeli, parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklı olmasını istedi.