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Giriş Tarihi: 5.2.2022 17:43 Son Güncelleme: 5.2.2022 17:45

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

AA
Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Bahçeli'ye teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ilk gün çalışmalarının sonunda gazetecilere açıklamada bulundu.

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabıallah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim parti olarak." dedi.

Alınan bilgiye göre açıklamasının ardından Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan Bahçeli, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa dileklerini iletti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisini arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak, şahsıma ve eşime 'geçmiş olsun' temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
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