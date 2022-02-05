Başkan Özlü’den Kılıçdaroğlu’na bir yanıt daha

Geçtiğimiz ay partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce ile ilgili öne sürdüğü iddialara Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün videolar klipler ile verdiği yanıtların 4. Bölümüde paylaşıldı. Her konu için ayrı bir klipli yanıt veren başkan Özlü bu kez Kılıçdaroğlu'nun Kültür-Sanat etkinliklerine yönelik dile getirdiği iddiaları rakamlar ile çürüttü.

BU KEZ FON MÜZİĞİ KÂMURAN AKKOR'DAN

Konuşmasının bir bölümünde "Hiç üzülme" diyen Kılıçdaroğlu'na Başkan Özlü Kâmuran Akkor'dan "Üzülmedim ki" adlı şarkısıyla yanıt verdi. Kılıçadoğlu'nun oto sanayiinde çalışan 24 yaşındaki Caner'e ait olduğunu iddia ettiği sözleri kürsüde okuyarak; "Geçinmek için burada yaşamak zorundayız. Ama fırsat bulunca sosyalleşmek için civar illere gidiyorum, gittiğim zaman Düzce'nin ne kadar geri kalmış olduğunu görüp üzülüyorum" sözlerine Başkan Özlü Rakamlar ile yanıt verdi.

4 AYDA TOPLAM 23 TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ

Başkan Özlü rakamlar ile birlikte verdiği yanıtında"Kemal Bey salgın sebebiyle gerçekleştiremediğimiz kültür ve sanat faaliyetlerimize 2021 Eylül ayında tiyatro oyunlarıyla başladık. Son 4 ayda 8'i devlet 15'i özel olmak üzere toplamda 23 tiyatro oyunu sergiledik. Bölgenin tek antik tiyatrosunda Türkiye'nin en hızlı kazı çalışmalarını gerçekleştirdik. Konuralp antik tiyatrosunu yüzde 70 oranında ortaya çıkardık" dedi.

"DÜZCE GÖÇ ALAN BİR ŞEHİRDİR"

Başkan Özlü videonun sonunda ise; "Düzce göç alan bir şehirdir. 5 adet organize sanayi bölgesi, üniversitesi, tarımı ve ticareti ile bölgenin cazibe merkezidir. Kemal Bey biliniz ki göç alan şehirler gelişmiş şehirlerdir" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.