Batı sadece çomak sokuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna
'ya günübirlik ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE DESTEĞİMİZİ VURGULADIK:
Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguladık. Maalesef Ukrayna ile Rusya
ilişkilerinde gerilim gittikçe artıyor. Tansiyonun düşürülmesi için gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu Sayın Zelenski
'ye özellikle belirttik. Kendileri de "Bu tür adımlar için bana telefon açtığınız anda, ne derseniz, nereye diyorsanız oraya çıkar gelirim" dedi.
AVRUPA'DA İŞ ÇÖZEN LİDER SIKINTISI VAR:
Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadı. Sadece adeta çomak sokuyorlar diyebilirim. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin'le olan görüşmeyi çok önemsiyorum. Zira Zelenski'yle olan görüşmede mutabakatımız olduğunu gördüm. Çünkü şu anda Avrupa
'da bu işi çözmeye yönelik olarak lider noktasında ciddi sıkıntı var. Bundan önce Merkel icabında çıkıyordu, hakikaten çözüm için elinde anahtar bulundurabiliyordu. Ama bunun dışında şu anda böyle bir lider de kalmadı. Diğerlerinin ismini zaten vermeye gerek yok. ABD
'de Biden
bu sürece henüz olumlu yaklaşım sergileyemedi. Temennimiz odur ki Sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra eğer arabulucu bir sıfat bize yüklenirse, bu sıfatla bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşeni yapmaya çalışırız. Bütün mesele, bir şey beklemeden çözüme yönelik ne yapılabileceğinin gayreti içinde olmak. Bölgede barış için mücadelemizi sürdürüyoruz.
PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ İÇİN TARİH KARARLAŞTIRACAĞIZ:
Putin'den Türkiye
'ye ziyaret gerçekleştireceği yönünde olumlu dönüş oldu. Şimdi tarihi kararlaştıracağız. Putin ile Zelenski'yi üst düzeyde bir araya getirmek üzere bu toplantıyı yapalım istiyoruz. Zelenski'yle mutabakatımız bu istikamette. Zelenski'yle olan görüşmede bende bu umut doğdu. İnşallah sonu da hayır olur.
KIRIM TATARLARI İÇİN CAMİ YAPACAĞIZ
Ziyaretim vesilesiyle Kırım Tatar soydaşlarımızın durumunu da gerek Sayın Zelenski'yle gerek soydaşlarımızla ayrıca görüştüm. Tabii Kırım Tatarları için burada konut yapımıyla alakalı bizim daha önceden verilmiş bir sözümüz var. Kiev'de yapacağımız konutlarla beraber kendilerine bir de cami sözümüz var. Bunlarla ilgili proje çalışmaları bitmek üzere. İnşallah TOKİ ile bu adımı atacağız ve süratle bunu da gerçekleştireceğiz.
DOĞALGAZ SIKINTIMIZ YOK
İRAN CUMHURBAŞKANI BANA 'BİZE 15 GÜN VERİN TOPARLARIZ' DEMİŞTİ VE DEDİĞİ GİBİ OLDU:
Son dönemlerde bazıları diyor ki "Doğalgaz artık sıfırı tüketiyor, doğalgazda durum şöyle kötü, böyle kötü." Doğalgazın sıfırlanması, sıfırı tüketmesi gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. İran'da bir arıza sebebiyle ufak sıkıntı oldu. Bizim bir defa Tuz Gölü'nün altında doğalgaz depolama alanlarımız var. Silivri'de yine aynı şekilde doğalgaz depolama alanlarımız var. Bir de bunun yanında Azerbaycan'dan geliş devam ediyor. Bunun yanında yine aynı şekilde Rusya'dan doğalgazımız geliyor. Durum böyleyken kalkıp da vatandaşı bu konuda heyecanlandırmanın bir anlamı yok. Bizim buradaki yaklaşımımız nedir? Biz doğalgazımızı tasarruflu kullandık. Ne yaptık? Mesela en azından sanayiye doğalgaz verme olayını azalttık. Dedik ki kesinlikle konutlara kesinti yaşatmayacağız, konutlarımıza doğalgazı vermeye devam edeceğiz. İran Cumhurbaşkanı ile görüşmemi yaptım. Aynı şekilde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın Yardımcısını, BOTAŞ'ın yetkililerini İran'a gönderdik. Sayın Cumhurbaşkanı "Bize 10-15 gün müsaade ederseniz, biz bu işi toparlarız" dedi. Gerçekten de 15 gün içerisinde falan iş toparlandı ve yeniden normal akışa geçti.
NEÇİRVAN BARZANİ'YLE ÇOK FARKLI BİR DOSTLUĞUMUZ VAR:
Irak'tan da belki doğalgaz noktasında Türkiye'ye bir arz olabilir. O da olursa zaten daha da farklı olacak. İnşallah Irak doğalgazıyla ilgili de anlaşmalarımızı yapıp, oradan kazan-kazan esasına göre hem onlar kazanacak hem de biz kazanmış olacağız. Neçirvan Barzani'yle olan dostluğumuz bizim çok çok farklıdır ve aramızdaki hukuk ileri derecededir. O da bu konuda elinden geleni yapacağını, döner dönmez merkezi yönetimle olsun, ilgililerle olsun konuyu görüşeceğini söyledi. Ama bizim şu anda Türkiye olarak doğalgazda herhangi bir sıkıntımız yok. Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı yokken bunu varmış gibi göstermek, milletimizi psikolojik olarak olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramaz.
TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYORUZ
BARZANİLER ŞU AN PKK'YA KARŞI ÇOK DAHA DAYANIŞMA İÇİNDE:
Şu anda özellikle Irak'ta ve Irak'ın kuzeyinde Barzanilerin duruşu çok çok farklı. Ve bu duruşu Türkiye ile çok daha ortak, çok daha dayanışma içerisinde yürütüyorlar. PKK'ya karşı da farklı bir duruşları var ve bu farklı duruşlarını da her geçen gün ispat ediyorlar. Bölge halkları terörden bıkmış durumda. Ülkemizin ve bölgenin güvenliğini, huzurunu, istikrarını tehdit eden terör örgütlerinin kökünü kazımakta kararlıyız.
İYİCE KÖŞEYE SIKIŞINCA ÇILDIRDILAR:
Kış Kartalı Harekatı da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin inlerini başlarına yıkma irademizin bir adımı. Bu operasyonlarla iyice köşeye sıkışan teröristler çıldırmaya başladı. Çaresizliğin verdiği bir sonuç olarak, kendi aralarındaki telefon konuşmalarında terör örgütü üyelerine "Herkes kendi başının çaresine baksın" diye talimat geçiyorlar. Ama hiçbiri kaçacak delik bulamayacak. Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız. Teröristlere sınırlarımız içinde ve dışında nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız.
FATURALARDA VATANDAŞI ZORA SOKACAK FİYAT UYGULAMASI YAPMAYIZ
Dünya enerjide büyük bir darboğazda. Biz bu darboğazı öngördük ve sosyal devlet mantığıyla tedbirlerimizi aldık. Türkiye'de hanelerin ortalama elektrik tüketimi hesabı, gelen talepler üzerine birinci kademede 210 kilovatsaate çıkarıldı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşımızı zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız.
İSRAİL GAZINI HEM KULLANIRIZ, HEM AVRUPA'YA GEÇİŞİNİ SAĞLARIZ
Biz, İsrail doğalgazını ülkemizde kullanırız, kullanmanın ötesinde Avrupa'ya geçişi için de müşterek bir çalışmanın içerisine gireriz. Şimdi Sayın Herzog'la da inşallah Türkiye ziyaretinde bu konular bizim gündemimizde olacak.
HİÇBİR EVLADIMIZI AYIRMIYORUZ
(Trabzon'da kürsüye çıkan çocuk üzerinden yürütülen algı operasyonuna dair) Hepsi bizim çocuklarımız. Bütün çocuklarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Trabzon'daki evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Biz bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza devam edeceğiz.
BALIKÇIDA GÖRÜŞME SEVİYELERİNİ GÖSTERİR
(Muhalefetin yabancı büyükelçilerle sık sık basına kapalı buluşmalarına dair) Ben bunları hiç önemsemiyorum. Belediye başkanları gitmiş balıkçıda yemek yemiş. Bu onların seviyesini gösterir.