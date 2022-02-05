Belediyeden Youtuberlara günlük 10 bin TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) bu yıl gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtımı için açtığı ihaleyi 217 milyon 907 bin 400 TL'ye sonuçlandırdı. 31 Aralık'ta açılan ve 21 Ocak'ta sonuçlanan ihalenin teknik şartnamesinde yer alan bazı maddeler şaşkınlık oluşturdu. Şartnamenin 151'inci maddesinde yer alan, sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti temini için idare tarafından belirlenecek 10 Youtuber, blogger, vlogger ve infuluencera günlük 10 bin TL ödenmesini istedi. İBB yönetimi ayrıca Youtuberlar'dan, kendi sosyal medya hesaplarından bir günlük İBB reklamlarını paylaşmasını da şart koştu. Reklam ve tanıtımı yapılacak görsellerin, canlı yayın veya video kaydı esnasında okunacak metinlerin idare tarafından belirleneceğini belirtti. Şartnamede ayrıca, etkinlikler kapsamında düzenlenecek konserlerde yer alacak sanatçılara 500 TL ile 500 bin TL arasında bir ödeme yapacağı belirtildi.