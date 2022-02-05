CHP’de kriz derinleşiyor: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na bu mesajı mı verdi?

"DERiN AYRIŞMAYI GÖRECEĞİZ"

Yine Kılıçdaroğlu kendi tabiri ile 'ahlaklı bürokratlar'dan bana evrak yağıyor demişti. Acaba bu MOBESE görüntüleri de parti içi mücadeleye dair Kemal Bey'e aktarılan evraklardan biri olabilir mi? Ekrem İmamoğlu'na da 'Ben Genel Başkanım, her şeyden haberim olur' noktasında bir mesaj mıdır? Zaman içerisinde bu derin ayrışmayı daha çok göreceğiz.

Ama; millet şunu görmeye başladı. Biz hep derdik, "Bir tarafta hayalleri olan varacağı limanı seçmiş iki farklı parti ama inanılmaz uyumlu bir Cumhur İttifakı' manzarasından bahsederdik. Millet İttifakı'nda ise parçalı bir yapı 6 parti ve bir de terör partisinin bu partilerin üzerindeki gölgesinden bahsederdik. Yani istikrarsız bir görüntüden. Buna bir de; parti içi hesaplaşmalar da eklendi. Seçmen demeyecek mi?... 'Kendi arasında birlik ve beraberlik sağlayamamış yapılar bu ülkeye ne gibi katkı sağlayabilir."

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