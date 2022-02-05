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Giriş Tarihi: 5.2.2022

CHP’li Belediye Başkanı gözaltında

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
CHP’li Belediye Başkanı gözaltında
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı CHP'li Küçükkuyu Beldesi Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile Fen İşleri Müdür Vekili Musa Ö. ve memur Metin E. gözaltına alındı. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri dün belediye binasına geldi. "İrtikap" suçunu işledikleri iddia edilen Balkan ile 2 memur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın, Küçükkuyu'da yaşayan Kamuran T.'nin geçen yıl alınan ifadesinde, yapı ruhsatı çıkarma işlemi sırasında Balkan'ın bilgisi dahilinde Metin E.'nin kendisinden usulsüz olarak 15 bin lira aldığını söylemesi üzerine başlatıldığı öğrenildi. Balkan ve 17 sanık hakkında, Kamu İhale Kanunu ile Belediye Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle kamu davası da açılmıştı. 2017'de 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 ihalenin, pazarlık usulüyle önceden belirlenen firmaya verildiği ortaya çıkmıştı.
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CHP’li Belediye Başkanı gözaltında
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