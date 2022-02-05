‘Gelecek insanlığın ortak umududur’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
; Turkcell, TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi kapsamında düzenlenen ödül törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
İklim değişikliği, hayati öneme sahip tüm dünyanın ilgisine muhtaç bir başlıktır. Bu mücadeleye kadınların teknolojiyi kullanarak katılması tam da arzu ettiğimiz şey.
İklim değişikliği, gündelik yaşamımızdan kopup, bizden uzak bir konu değil. 21. yüzyılda ekonomi, kalkınma ve enerji gibi alanlar, çevre politikalarıyla şekillenmek zorunda. İnsanlığın geleceğe adım atabilmesi, iklim değişikliği ile verdiğimiz mücadeleyi kazanmamıza bağlı. Geçmiş, insanlığın ortak mirasıysa, gelecek de insanlığın ortak umududur. Bu umuda hep birlikte sahip çıkmalıyız.
Kadınlar, iklim değişikliği ile mücadelede etkin aktörler. Fırsat verildiğinde doğayı kurtaracak olanlar da kadınlardır. Dünya tarım üretiminin neredeyse yüzde 80'i, kadınların elinde gerçekleşiyor. Kadınların karar verici mekanizmalarda yer alması gerekliliği tartışmasız bir gerçek.
HAYATLARINA DOKUNDUK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
"Kadınlar hangi işi yapıyor olursa olsun, hangi mesleği icra ediyorsa etsin, asıl yaptıkları iş geleceği yazmaktır" derken Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu
ise "Proje kapsamında, 225 kadın çalışanı Turkcell ailesine dahil ettik ve binlerce kadının hayatına dokunarak programlarımızda onlara fayda ve değer sunduk" dedi.
Birinciliği TeknoTeam projesiyle Hüsne Temur, Nimet Özmeral ve Semanur Erbay tamamladı. İkinci sırada Mapla projesiyle Merve Atalay, üçüncü sırada ise CH+.ai projesiyle Fatma Aouani Çöpoğlu yer aldı. Yarışmacılar ödüleri elinden aldıkları Emine Erdoğan'a çay posasından üretilen organik bir kalem hediye etti. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da Erdoğan'a teknolojik atıklardan üretilen bir çiçek hediye etti.
Törene, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran katıldı.