İklimle mücadeleye kadın eli değdi! Emine Erdoğan: Yüzlerce genç kadın iklim değişikliğine çözüm üretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın istihdamında Türkiye'deki en önemli girişimlerden biri olan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile ilgili açıklamada bulundu.
GELECEĞİ YAZAN KADINLAR
Turkcell ile TOBB'un işbirliği sayesinde hayata geçen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, projeye katkıda bulunanlara tebrik ve teşekkürlerini iletti.
Erdoğan, Twitter hesabından, şunları kaydetti:
"Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, kadınların teknoloji alanında çalışmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen 'Geleceği Yazan Kadınlar Projesi İklim Fikir Maratonu' ödül töreninde girişimci kadınlarımızla bir araya geldik."
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI SEFERBERLİK
"Yüzlerce genç kadın, fikrini teknolojiyle birleştirerek iklim değişikliğine çözüm üretti. Yenilenebilir enerjiden atık yönetimine, karbon ayak izinden sürdürülebilir tarıma kadar birçok başlık çalışıldı. Derece alan, almayan tüm proje sahiplerini can-ı gönülden tebrik ediyorum."Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 66 ilin gürültü haritası çıkarıldı