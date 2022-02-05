İzmit Körfezi hayalet ağlardan temizleniyor

Deniz salyası olarak bilinen ve özellikle Marmara Denizi'nde etkisini gösteren müsilaj sorununun çözümü için, 2021 yılı Haziran ayı başlarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenen toplantıda, müsilajla mücadeleye yön verecek 22 maddelik eylem planı hazırlanarak kamuoyuna açıklandı. Hemen ardından da Marmara Denizini Koruma Eylem Planının startı Kocaeli'den verildi.

Marmara Denizi Eylem Planı'nın 18. Maddesinde yer alan, Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek kararı doğrultusunda, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda, Kocaeli Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda "İzmit Körfezinin Hayalet Ağlardan Temizlenmesi Projesi "İKHAT PROJESİ–2022" hazırlandı.

HAYALET AĞLARDAN TEMİZLENDİ



Proje kapsamında, Kocaeli sınırlarında bulunan İzmit Körfezi'nde 6 bölgede hayalet ağların tespiti ve çıkarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Darıca ilçesi sınırlarındaki 3 bölgede ve Körfez ilçesi sınırlarındaki 2 bölgede hayalet ağlar, muhtelif av araçları ve yaklaşık 2 bin 500 metre kare gırgır ağı, ile 3 bin 200 metre kare çeşitli uzatma ağları, trol kapısı ve muhtelif ebatlarda çapalar denizden çıkartıldı. Porje kapsamında çalışmaların devam edeceği, deniz ve hava şartlarına bağlı olarak proje takvimi içerisinde çıkarma çalışmalarının süreceği belirtilerek, bu çerçevede yapılan çalışmaların 2022 yılı Ekim ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.