Kaza yapan çocuk sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesinde Tavas-Aydın kara yolu Kızılcabölük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Hüseyin Çineli, kullandığı motosikletle kavşaktan dönmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı.

Kontrolden çıkan motosiklet savrularak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görmeleri üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olan Çineli ambulansla hastaneye kaldırıldı. 14 yaşındaki çocuk sürücü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hüseyin Çineli'nin ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.