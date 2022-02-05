Kılıçdaroğlu şehitleri de istismar etti

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
son grup toplantısında ve katıldığı bir TV programında şehitler üzerinden istismar siyaseti yaptı.
2014 yılında şehit olan korucu Osman Talayhan'ın annesinin gönderdiği ileri sürülen mektubu okuyan Kılıçdaroğlu, şehit annesine 281 lira 3 kuruş aylık ödendiğini ve şehidin 11 çocuğunu bu parayla geçindirmeye çalıştığını söyledi.
SABAH yaptığı araştırmada Kılıçdaroğlu'nun şehit maaşının sadece anneye düşen kısmını gündeme getirdiğini tespit etti. 2014 yılında Mardin'de EYP'nin patlaması sonucu şehit olan korucu Osman Talayhan'ın anne-babasının yanı sıra ölen iki eşinden 12 çocuğu olduğu, bunlardan birinin öldüğü için 11'ine maaş bağlandığı ve devletin her ay toplam 9 bin lira 107 kuruş maaş ödemesi yaptığı anlaşıldı.
Diğer taraftan şehidin ailesine İçişleri Bakanlığı tarafından da 88 bin 596 TL tazminat ödendiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bunları görmezden gelmesinin altında, yine bir algı operasyonunun yattığı kaydedildi.