Niğde Belediyesi’nde sevindiren sözleşme

Niğde Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Genel Başkan yardımcısı Halil Özdemir, Türkiye'nin en büyük sendikası olarak hizmet verdiklerini söyledi. Özdemir, Niğde Belediyesi'nde gerçekleştirilen sözleşmenin bu sıkıntılı süreçte işçilere can suyu olduğunu belirterek, yapılan artışın genel piyasa şartlarının üzerinde olduğunu söyledi.

İmza töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de yapılan TİS sözleşmesininTürkiye genelinde en iyi toplu iş sözleşmelerinden biri olduğunu belirterek, "İşçilerimize her zaman en yüksek ücretin ödenmesi konusunda hassas davranıyoruz. Yaptığımız bu toplu iş sözleşmesi de bunun en büyük göstergesidir. Yaptığımız araştırmaya göre bölgemizde bizim kadar yüksek maaş veren başka bir belediye yok. Belediyenin gerçek sahipleri çalışanlarıdır. Bu sözleşme onların özverili çalışmalarının karşılığıdır. Bizler bir sonraki dönemlerde okuruz olmayız, Popülist yaklaşımlar yerine her zaman işçilerimizin geleceğini düşünerek bu adımları atıyoruz. " dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Niğde belediye Başkanı Emrah Özdemir, Hak-İş Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet iş Sendikası Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel sözleşmeye birlikte imza attılar. Yapılan toplu iş sözleşmesi ile yüzde 40'ın üzerinde artış sağlanarak, bir işçi sosyal haklar haricinde en az 8.390 TL nin üzerinde maaş alacak.