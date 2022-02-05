‘Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii’ açıldı

Başkan Erdoğan, cuma namazını yapımı tamamlanan Kadıköy
'deki 'Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camii'nde kıldı. Erdoğan namaz çıkışı caminin açılış töreninde yaptığı konuşmada "Camimiz tüm Müslümanlara hayırlı olsun. Prof. Dr. Osman Öztürk'ün emeğini unutmak mümkün değil. Zira alimlerin öğrenciler üzerindeki hakları çok büyük. Şimdi burada Kadıköy İmam Hatip'in hemen yanı başında böyle bir caminin yapılmış olması da öğrenciler için büyük fırsat. Çevre artık manen çok daha zenginleşmiş oldu" dedi. Kurdele kesimi ve dualarla sona eren törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
de katıldı.
ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK
Başkan Erdoğan'ın, isminin verildiği caminin açılışında 'Üzerimizde çok emeği var. Ondan çok şey öğrendik' diye söz ettiği Prof. Dr. Osman Öztürk 2014'te
72 yaşındayken
vefat etti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, Arap ve Fars Dilleri Bölümü mezunu
olan Öztürk aynı fakültenin Tarih Bölümü
/ Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti
Tarihi Kürsüsü'nde doktora yaptı. İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim
üyesi olan Öztürk, İlim Yayma Vakfı'nın da
kurucularındandı.