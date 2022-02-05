Pandemide nüfus artış hızı iki kat arttı

Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin kişiye ulaştı. Erkeklerin sayısı 42 milyon 428 bin 101'i, kadınların sayısı 42 milyon 252 bine yükseldi. Yabancı nüfus 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin oldu. Pandeminin yaşandığı 2020'de nüfus artış hızı binde 5.5'ken, bu rakam geçen yıl ikiye katlayarak binde 12.7'ye çıktı. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93'ten yüzde 93.2'ye yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6.8'e düştü.
İstanbul
'un nüfusu, 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye yükseldi. Türkiye nüfusunun yüzde 18.71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir
, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi. En az nüfusa sahip iller ise şöyle: Tunceli
83 bin 645 kişi, Bayburt 85 bin 42 kişi, Ardahan 94 bin 932 kişi, Kilis 145 bin 826 kişi, Gümüşhane 150 bin kişi.
Nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülüyor. Ortanca yaş 32.7'den 33.1'e yükseldi. Sinop 41.8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olurken, Şanlıurfa 20.6 ile en düşük il oldu. Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007'de yüzde 66.5 iken 2021'de yüzde 67.9 oldu. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4'ten yüzde 22.4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7.1'den yüzde 9.7'ye yükseldi.
Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 1 artarak 110'a yükseldi. İstanbul'da kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşerken, Kocaeli'ne 563, İzmir'e 368 kişi düştü. Tunceli'de ise kilometrakareye sadece 11 kişi düşüyor.