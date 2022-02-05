Provokasyona geçit yok

Samsun
İlkadım'daki Atatürk Onur Anıtı'na gerçekleştirilen çirkin saldırının ardından kısa sürede yakalanan ve akraba oldukları tespit edilen B.F. ile C.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganların çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.
Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesinde ise Adalet Meydanı'nda bulunan Adalet Anıtı
önceki gece ateşe verildi. Anıta gelen ilçe sakinleri, saldırıya tepki gösterdi. Olayla ilgili Ş.Ç. (43) ve Y.A. (16) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ş.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
'O ELİN NİYETİNİ BİLİYORUZ'
Büyük tepkiye neden olan saldırılarla ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, şunları kaydetti: "TBMM'nin ilk başkanı, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun'da gerçekleşen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi provokasyonlar deniyor; millet olarak o elin niyetini biliyoruz. Türkiye'ye düşmanlık eden o el mutlaka kırılır. Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur."
ÇELİK: KINIYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
de "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz" ifadesini kullandı. Çelik, bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacının vatandaşlarda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermek olduğunu vurguladı.
CHP'NİN HASSASİYETİ PKK İÇİN GEÇERLİ DEĞİL
CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu
, Samsun'daki saldırıyla ilgili "Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir" açıklamasını yaptı. Erdoğdu'nun bu paylaşımı, bölücü terör örgütü PKK'nın daha önce Atatürk heykellerine yönelik saldırılarını akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, CHP'nin o dönemde bir açıklama yapmadığına, kınamada bulunmadığına dikkat çekti.