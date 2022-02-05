Şanlıurfa’da işlenen cinayete 2 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Karacurun Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı lokantadan evine dönen Osman Özaydın (31) silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Hilvan Şehit Halil Şiltak Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çalışma başlatan polis, olaya karıştıkları öne sürülen 5 kişiyi yapılan operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.