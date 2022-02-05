Siyasilerden Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'daki mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

"CENAB-I ALLAH'TAN ŞİFA DİLİYORUM"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Toplantı esnasında haberi aldım. Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Birazdan kendilerini arayıp geçmiş olsun dileklerimi ileteceğim." dedi...