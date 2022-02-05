Solcu Gazete’nin Telegram grubunda Başkan Erdoğan’a nefret kustular!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testi yaptırdığını ve sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Erdoğan, açıklamasında, "Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

"TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Anca beraber, kanca beraber.



İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz.

SOLCU GAZETESİ'NİN TELEGRAM GRUBUNDA İĞRENÇ YORUMLAR:

Solcu Gazete'nin Telegram grubunda koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan'la ilgili akılalmaz ifadeler kullanıldı. Başkan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasını büyük bir mutlulukla karşılayan bir grup iğrenç yorumlarda bulundu.



İşte Solcu Gazete'nin Telegram grubunda paylaşılan o skandal mesajlar....

İşte o paylaşımlar;

Spor camiasından Erdoğan çifti için geçmiş olsun mesajları

Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a peş peşe geçmiş olsun mesajları geliyor

Sosyal medyadan nefret kustular! Başkan Erdoğan’ın test sonucunun ardından aşağılık tweetler...

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Siyasilerden Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı