Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Sızma girişiminde bulunan 14 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 5.2.2022 10:56 Son Güncelleme: 5.2.2022 11:32

Son dakika haberi: Sızma girişiminde bulunan 14 terörist etkisiz hale getirildi

AA
Son dakika haberi: Sızma girişiminde bulunan 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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Son dakika haberi: Sızma girişiminde bulunan 14 terörist etkisiz hale getirildi
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