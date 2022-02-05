Yaşamını yitiren Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı için tören düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar, 23 Ocak'ta Nöbetçi İl Emniyet Müdürü olarak görevi başındayken fenalaşınca Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilip tedaviye alınan Akpınar, dün yaşamını yitirdi.