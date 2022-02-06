Haberler Gündem Haberleri 17 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 7.2.2022 00:29

17 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu

ABBAS ÇAKAR
17 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu

Kocaeli  İzmit İlçesinde ikmaet eden Beyazıt ailesinin 17 yaşındaki oğlu Yunus Beyazıt,  ailesi ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

İzmit ilçesinde ikamet eden Kocaeli İtfaiyesinden emekli Fahri Beyazıt ile Funda Beyazıt çiftinin 17 yaşındaki oğulları Yunus Beyazıt, akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kaldığı evde ölü olarak bulundu. Çocuklarını hareketsiz bir şekilde bulan ailesinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu, öldüğü belirlenen Yunus Beyazıt'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cenazesinin tamamlanan işlemleri sonrası yarın Serdar Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de kılınacak öğle namazı sonrası, kent mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
17 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA