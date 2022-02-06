17 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu

İzmit ilçesinde ikamet eden Kocaeli İtfaiyesinden emekli Fahri Beyazıt ile Funda Beyazıt çiftinin 17 yaşındaki oğulları Yunus Beyazıt, akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kaldığı evde ölü olarak bulundu. Çocuklarını hareketsiz bir şekilde bulan ailesinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu, öldüğü belirlenen Yunus Beyazıt'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cenazesinin tamamlanan işlemleri sonrası yarın Serdar Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de kılınacak öğle namazı sonrası, kent mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.