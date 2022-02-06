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Giriş Tarihi: 6.2.2022 13:05 Son Güncelleme: 6.2.2022 13:16

AK Parti'den Başkan Erdoğan'a yönelik skandal paylaşımlara tepki

DHA
AK Parti’den Başkan Erdoğan’a yönelik skandal paylaşımlara tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ve dünyanın her tarafından milyonlarca insanın koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı için iyilik dileklerini ilettiğini belirtti.

"EN İYİ CEVABI, İYİLİK VE SAĞLIK DİLEYEN MİLYONLAR VERMEKTEDİR"

Çelik, "Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi'ye acil şifalar diliyoruz." dedi.

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AK Parti'den Başkan Erdoğan'a yönelik skandal paylaşımlara tepki
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