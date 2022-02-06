Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada okulların yarın açılmayacağına ilişkin spekülasyonlara cevap verdi. "Kapatmak bir çözüm değil" diyen Özer sürecin zor olduğunu ancak ilk yarıda başarıldığını aktardı.

Aynı şekilde ikinci dönemde de yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirten Özer şunları kaydetti:

OKULLAR AÇILACAK: AYNI KARARLILIKLA DEVAM

"Beş ayı başarılı bir şekilde geçirdik. Eğitimde kesintiye uğramadan zor bir süreci geride bıraktık. Hem o kurallara uymak hem de maske ile ders anlatmak ve dinlemek zordu. Bu sürecin kahramanları öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizdir. Aynı başarı ve kararlılıkla tüm kademelerde 81 ilimizde eğitim öğretime devam edeceğiz. "

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Kanuni düzenleme talebi 1960'lı yıllara gidiyor. 7. Milli Eğitim Şurası'ndan itibaren böyle bir kanunun hazırlanmasıyla ilgili sürekli gündemde tutulmayla ilgili bir 60 yıllık süreç var. Biz bu süreçleri yönetirken 60 yıllık deneyimden yararlandık. Şuralar, 26 bölgede tüm STK'ların, öğretmenlerin herkesin katılımıyla şeffaf bir süreçle ilerledi. Ankara'da herkese açık 1-3 Aralık'ta bir Milli Eğitim Şurası yapıldı.

Süreçlerle ilgili, haklarla ilgili bir ayrım yok. 3+1 kalmak koşuluyla öğretmenlerimize ilave haklar getirdik. Birinci gündemimiz yasanın uygulanmasıyla belirsizliği ortadan kaldıracak yönetmelik çalışması. Bunu tamamladık. Tüm paydaşların görüşünü alarak hazırladığımız yönetmeliğe son şeklini vereceğiz. Önemli olan mümkün olduğu kadar asgari müşterekte bir araya gelinerek yapılan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun olmasıdır.

İLKBAHAR TATİLİ



Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

ADAYLIK DEĞERLENDİRME:

Adaylık için minimum bir, maksimum 2 yıllık süre öngörülüyor. Öğretmenlerimize son atadığımız 15 bin öğretmen hariç, bundan sonraki atamalarda öğretmenlerimiz okullarına gidecekler ama hemen dersten sorumlu olmayacaklar. 240 saatlik bir oryantasyon alacaklar. Sınıf içi, okul dışı uygulamalar öngörüyoruz. Öngördüğümüz şeyi bir sene içinde tamamladıkları zaman danışman öğretmen, okul müdüründen oluşan bir komisyon olacak. Öğretmen 240 saat eğitimi tamamlamış mı, evraklar tamam mı, tamamsa kadroya geçecek. Bir senenin sonunda bakılacak. Eğer mazereti varsa 2 yıla çıkacak.