Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Başkan Erdoğan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ. DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

"ÇALIŞMALARIMIZA EVDEN DEVAM EDİYORUZ"

Erdoğan bu sabah yaptığı paylaşımda ise, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERE SESLENDİ

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş Gençlik Buluşması programına telefonla bağlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın telefonundan gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Durmak yok yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Şu anda evde istirahatteyiz. Çalışıyoruz ve size bu vesile ile en azından telefonla da olsa görüşme fırsatı bulduk. Tabii Kahramanmaraş bizim canımız ciğerimiz. 2023'te Kahramanmaraş Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençlere örnek olarak tüm çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin bir örnek teşkil etmesini sizlerde rica ediyorum"

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