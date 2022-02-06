Bilal Erdoğan: İHL’ler eğitimde çıtayı yükseltiyor

İlim Yayma Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan
, Kocaeli
'nde İmam Hatipliler Derneği İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Türkiye'de imam hatiplerin eğitim kalitesi bakımında çıtasını her geçen gün yükselttiğine değinen Erdoğan, imam hatip okullarında, fen liselerinden çok daha başarılı mezunların çıktığını gördüklerini dile getirdi.
İnsanların da bunu takdir ettiğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'de 9 yabancı dilde hazırlık sınıfları var imam hatiplerde. Devlette Japonca hazırlık sınıfı olan sadece imam hatip var. Yani imam hatiplerde bir vizyon var, bir sivil toplum tabanı var" şeklinde konuştu.