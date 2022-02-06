Cezaevi yangınına bakanlık soruşturması

Ümraniye
E Tipi Kapalı Cezaevi'nde önceki gün çıkan yangınla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" dedi. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken Adalet Bakanlığı
cezaevindeki yangınla ilgili müfettiş görevlendirerek inceleme başlattı.