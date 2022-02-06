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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Cezaevi yangınına bakanlık soruşturması

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cezaevi yangınına bakanlık soruşturması
Ümraniye E Tipi Kapalı Cezaevi'nde önceki gün çıkan yangınla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Ümraniye E Tipi Cezaevi'nde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" dedi. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken Adalet Bakanlığı cezaevindeki yangınla ilgili müfettiş görevlendirerek inceleme başlattı.
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Cezaevi yangınına bakanlık soruşturması
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