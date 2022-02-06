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Giriş Tarihi: 6.2.2022 22:19

Devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Denizli’nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen araç içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi Karacaoluk mevkiinde meydana geldi. Avdan Mahallesi'nden Kale ilçe merkezine seyir halindeki otomobil sürücüsü Osman Nuri Topuz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, sürücü Osman Nuri Topuz ve yolcu olarak bulunan Nuri Bacnı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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