Dünya liderlerinin ’geçmiş olsun’ mesajlarına Başkan Erdoğan’dan teşekkür

"SIRBİSTAN HALKINA SELAM"

Başkan Erdoğan Sırbistan lideri Vucic'e ise şöyle cevap verdi:

"Değerli dostum Vucic, mesajınız için hem şahsım hem eşim müteşekkiriz. Sizler nezdinde Sırbistan halkına selamlarımızı gönderiyoruz."

İşte Başkan Erdoğan'ın teşekkür mesajları:

GUTEMALA LİDERİ ALEJANDRO GİAMMATEİ

"Sayın Başkan, kalpler birleşince mesafeler anlamını yitirir. Ben ve eşim adına iyi dileklerinizi takdir ediyorum ve Guatemala halkına selamlarımı iletiyorum."

KOSOVA LİDERİ VJOSA OSMANİ

"Sayın Başkan, eşim ve ben iyi dilekleriniz için size çok teşekkür ediyor, Kosova'nın dost ve kardeş insanlarını huzurunda selamlıyoruz. Teşekkürler."

PAKİSTAN LİDERİ ALVİ

"Kıymetli dostum Alvi, sizin ve kıymetli eşinizin güzel temennileri için eşim Emine Hanım ile birlikte çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde kardeş Pakistan halkına sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz."

SOMALİ LİDERİ FARMAAJO

"Sevgili arkadaşım Farmaajo, geçmiş olsun dilekleriniz için şahsım ve eşim adına şükranlarımı sunarım. Kardeş Somali halkına en içten selamlarımızla..."

EL SALVADOR LİDERİ BUKELE

"Sevgili arkadaşım Bukele, nezaketiniz ve iyi dilekleriniz için şahsım ve eşim adına teşekkür ederim. Teşekkürler"

YUNANİSTAN BAŞBAKANI

"İyi dilekleriniz için teşekkür ederim Sayın Başbakan. Eşim ve ben size, ailenize ve Yunan halkına selamlarımı gönderiyoruz."

KATAR EMİRİ

"Kıymetli kardeşim Emir Şeyh Temim, geçmiş olsun dilekleriniz için eşimle birlikte sizlere teşekkür ediyoruz. Sizlerin nezdinde Katar halkına selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz."

AZERBAYCAN LİDERİ ALİYEV

"Aziz kardeşim İlham Aliyev'e geçmiş olsun temennilerinden ötürü şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına selamlarımızı gönderiyor, dualarını bekliyoruz."