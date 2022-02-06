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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Erdoğan çiftinin Kovid testi pozitif çıktı Liderlerden geçmiş olsun mesajı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Erdoğan çiftinin Kovid testi pozitif çıktı Liderlerden geçmiş olsun mesajı
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Kovid- 19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan, eşi ve kendisi için "geçmiş olsun" dileğinde bulunan yabancı ülke liderleri ile siyasi partilerin liderlerine yayınladığı mesajlarla ayrı ayrı teşekkür etti. Bu arada, Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin sosyal medyada suç teşkil eden paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.



'ANCA BERABER, KANCA BERABER'
Emine Erdoğan da Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duygusal bir tweet'le duyurdu. Emine Erdoğan mesajında "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ACİL ŞİFALAR DİLEDİLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dualarımız sizinle.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımıza ve Hanımefendi'ye geçmiş olsun.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ailece ve camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Yüce Allah'tan acil şifalar niyaz ederim.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Koronavirüs testleri pozitif çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.
Spor kulüpleri, sanatçılar ve bürokratlar da Erdoğan çiftine 'geçmiş' olsun mesajları yayınladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Erdoğan'ı arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Erdoğan çiftinin Kovid testi pozitif çıktı Liderlerden geçmiş olsun mesajı
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