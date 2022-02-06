Erdoğan çiftinin Kovid testi pozitif çıktı Liderlerden geçmiş olsun mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız Kovid- 19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, eşi ve kendisi için "geçmiş olsun" dileğinde bulunan yabancı ülke liderleri ile siyasi partilerin liderlerine yayınladığı mesajlarla ayrı ayrı teşekkür etti. Bu arada, Başkan Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin sosyal medyada suç teşkil eden paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
'ANCA BERABER, KANCA BERABER'
Emine Erdoğan
da Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duygusal bir tweet'le duyurdu. Emine Erdoğan mesajında "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
ACİL ŞİFALAR DİLEDİLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Dualarımız sizinle.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Cumhurbaşkanımıza ve
Hanımefendi'ye geçmiş
olsun.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım:
En
kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını
temenni ediyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Sayın
Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
Ailece
ve camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir,
Yüce Allah'tan acil şifalar niyaz ederim.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş
olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş
olsun diyor, acil şifalar diliyorum.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:
Koronavirüs testleri pozitif çıkan
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'a
geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.
Spor kulüpleri, sanatçılar ve bürokratlar da
Erdoğan çiftine 'geçmiş' olsun mesajları yayınladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
da Erdoğan'ı arayıp
geçmiş olsun dileklerini iletti.