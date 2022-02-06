Haberler Gündem Haberleri Hablemitoğlu suikastinde gelişme: Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 6.2.2022 19:54

Hablemitoğlu suikastinde gelişme: Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Hablemitoğlu suikastinde gelişme: Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı

Necip Hablemitoğlu sukaistinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır’ın Türkiye’ye getirilmesinin ardından, söz konusu soruşturmaya ilişkin Bozkır’la irtibatı olduğu tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen suikast soruşturması kapsamında kilit isim Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti. Emniyete sevk edilen Bozkır'ın ifade işlemleri için iki kez süre uzatımı almasının ardından, gözaltı süresinin Salı günü bitmesi bekleniyor.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hablemitoğlu suikastine ilişkin yürütülen soruşturmada 6 kişi daha gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 Şubat Perşembe günü gözaltına alınan 6 kişinin, olayın yaşandığı tarihte Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı oldukları öğrenildi. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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Hablemitoğlu suikastinde gelişme: Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı
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