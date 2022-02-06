HDP’li Hüda Kaya’dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın

"DUANIZ KABUL OLSA BAŞKA BİR ŞEY YAĞARDI"

Özalan, Kaya için yaptığı paylaşımda, "HDP'de yönetici olmanın 2 şartı var. Türkiye düşmanı olmak ve insanlıktan nasibini almamış olmak. Hüda Kaya denilen kendini bilmez de bu 2 şartı sağlıyor. Haberiniz olsun, SİHA'lar Kandil'e çok güzel şeyler yağdırıyor. Duanız kabul olsa, başka bir şey yağardı." ifadelerine yer verdi.