HDP’li Hüda Kaya’dan Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan için insanlık dışı paylaşım: Dilerim geçmiş olmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
HDP SESSİZ KALMIŞTI
Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra tüm siyasi partiler ve parti liderleri ile siyasiler art arda geçmiş olsun paylaşımlarında bulundu. HDP'nin geçmiş olsun mesajı yayınlamaması ise tepkilerin hedefinde yer almıştı.
HÜDA KAYA'DAN İNSANLIK DIŞI PAYLAŞIM: DİLERİM GEÇMİŞ OLMASIN
Bugün konuyla ilgili olarak HDP tarafından bir skandala daha imza atıldı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dilerim geçmiş olmasın" ifadelerine yer verdi.
ALPAY ÖZALAN'DAN HÜDA KAYA'NIN SKANDAL PAYLAŞIMINA TEPKİ
Başkan Erdoğan ve eşine yönelik yapılan bu insanlık dışı paylaşım taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti. Kaya'ya yanıt ise AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi.
"DUANIZ KABUL OLSA BAŞKA BİR ŞEY YAĞARDI"
Özalan, Kaya için yaptığı paylaşımda, "HDP'de yönetici olmanın 2 şartı var. Türkiye düşmanı olmak ve insanlıktan nasibini almamış olmak. Hüda Kaya denilen kendini bilmez de bu 2 şartı sağlıyor. Haberiniz olsun, SİHA'lar Kandil'e çok güzel şeyler yağdırıyor. Duanız kabul olsa, başka bir şey yağardı." ifadelerine yer verdi.
KAYA TEPKİLERİN ARDINDAN NEFRET DOLU PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI
Öte yandan Kaya yaptığı paylaşımı kısa sürede silmek zorunda kaldı. Tepkiler üzerine geri adım atan Kaya, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." dedi.