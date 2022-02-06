İki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Orhan Dengiz Bulvarı'ndan Ulubey ilçesi istikametine seyir halindeki Efe Haktan K. idaresindeki otomobil ile Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak'tan bulvar üzerine dönen Mustafa T. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil savrularak takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri takla atan otomobilde bulunan 5 kişiye ve hafif ticari araçta bulunan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahale sonrası 7 yaralı ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.